Cochstedt will eine Anpassung der Friedhofsgebühren an die tatsächlichen Kosten

Cochstedt/Hecklingen/MZ - Der Bürgermeister will den Beschluss, der Stadtrat lehnt ihn ab. Der Stadtchef legt Widerspruch dagegen ein, der Rat lehnt die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung erneut ab. Und wieder legt Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) Widerspruch ein. Das Thema des Hin und Her ist brisant: Es sind die Friedhofsgebühren in der Stadt Hecklingen, zu der auch Cochstedt gehört.