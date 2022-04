Boxtalent aus Könnern will Europameisterin werden

Könnern/MZ - Nichts wird dem Zufall überlassen. Nachdem Sara Gläser der erste internationale Einsatz bei einem Boxchampionat für Deutschland vor einem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Georgien durch einen Formfehler verweigert worden ist, ging Papa Eckert auf Nummer sicher.

In „Quarantäne“ bei der Oma in Peißen

Er hatte seine Tochter Sara Gläser isoliert, damit sie sich in den letzten Tagen vor dem Flug zur Europameisterschaft am heutigen Freitag von Berlin nach Sofia nicht mehr den Corona-Virus einfängt. „Sara ist bei Oma Gabriele in Peißen gut aufgehoben und wird genauso gut versorgt wie daheim. Wir wollten kein unnötiges Risiko mehr eingehen“, so der stolze, aber leicht verschnupfte Papa.

Viel Freizeit geopfert

Die Könneranerin hat in den vergangenen Monaten einen Großteil ihrer Freizeit geopfert und ihren Fokus nach der verpassten WM-Chance voll auf die Europameisterschaft auf dem Balkan gerichtet. Die Deutsche Meisterin hat sich das Ticket durch zwei Siege gegen eine Gegnerin aus Polen beim Round Robin-Turnier in Schwerin erkämpft.

Mit Lampenfieber nach Sofia

„Ein wenig Lampenfieber verspüre ich schon. Aber ich bin stolz darauf, die Farben von Deutschland in Sofia zu vertreten und träume von einer Medaille“, erklärte Sara Gläser. Die 16-jährige gebürtige Bernburgerin hat extra das T-Shirt im Gepäck, mit dem sie noch nie verloren hat.

Berufswunsch Erzieherin

Sport und Schule bekommt das Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, das vor sieben Jahren das ABC des Boxsports beim SV Blau-Weiß Könnern erlernte, locker unter einen Hut. Ihre Woche ist durchgeplant. Sieben Trainingseinheiten stehen auf dem Programm. Vormittags wird in der Sekundarschule in Könnern für einen ordentlichen Realschulabschluss gelernt. „Ich möchte später einmal als Erzieherin in einer Kindertagesstätte arbeiten“, hat Sara Gläser auch ihre berufliche Laufbahn fest im Auge.

Zwei starke Hände

Doch bis nach Ostern liegt der Fokus hauptsächlich auf den Sport. Unter der Regie von Trainer Matthias Bader aus Görzig hat sie im vergangenen Jahr den Deutschen Meistertitel in Wittenburg gewonnen, der ihr das Tor zum EM-Qualifikationsturnier in Schwerin erst geöffnet hat. „Bei vielen gemeinsamen Sparrings-Einheiten mit der Leipziger Profiboxerin Lara Ochmann habe ich mich stetig verbessert“, freut sich die Könneranerin über diese ganz individuelle Hilfe im Boxring. Die Deutsche Meisterin kann aber in den bevorstehenden Duellen gegen die europäische Elite noch einen ganz anderen Trumpf in die Waagschale werfen. Sara Gläser ist in der Lage, sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand für schlagkräftige Argumente sorgen. „Ich bin da völlig flexibel und kann während des Kampfes meine taktische Marschroute durch den Wechsel von der Links- auf die Rechtsauslage komplett ändern“, so Sara Gläser. Diese Flexibilität kann der Teenager aus dem Salzlandkreis in den kommenden Jahren zu weiteren sportlichen Höhenflügen verhelfen.