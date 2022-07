Bekommt das Seeland ein neues Tanklöschfahrzeug?

Hoym/MZ - Auch in diesem Jahr wird der Haushalt der Stadt Seeland kein ausgeglichener sein. Und doch will die Kommune für ihre Feuerwehr ein 350.000 Euro teures neues Tanklöschfahrzeug TLF 4.000 anschaffen. Zwar erst 2024, doch um an eine mögliche Förderung des Landes heranzukommen, müssen die dann anstehenden Eigenmittel in Höhe von 180.000 Euro schon in diesem Jahr gebunden, also fest eingeplant werden.

