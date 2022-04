Auto in Nachterstedt entwendet

Ein PKW Audi S6 wurde in der Nacht zu Karfreitag in Nachterstedt entwendet.

Nachterstedt/MZ - Bislang unbekannte Täter entwendeten in Nachterstedt in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag einen Audi S6 mit den amtlichen Kennzeichen SLK-MC 950, welcher in der dortigen Oberstraße geparkt war. Der Pkw wurde durch den Fahrzeughalter letztmalig am Gründonnerstag um 23.15 Uhr gesehen. Der Diebstahl wurde am Karfreitag um 07 Uhr festgestellt.

Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.