Auch im Salzlandkreis gehen immer mehr Online-Anzeigen bei der Polizei ein

Salzlandkreis/MZ - Anzeigen per Mausklick stellen. Dies ist seit 2005 beim E-Revier Sachsen-Anhalt möglich. Zudem können Hinweise gegeben, Lob ausgesprochen, Kritik geübt und Fragen gestellt werden. Dieses Angebot hat besonders während der Corona-Pandemie Anklang gefunden. So gab es 2021 in Sachsen-Anhalt 31.400 digitale Anzeigen. Im Vorjahr waren es lediglich 3.900.