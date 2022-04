Am Pappelweg in Frose soll das Wohngebiet erweitert werden

Ein Privatinvestor will neue Fläche für Eigenheime schaffen. Bauausschuss und Verwaltung unterstützen das Vorhaben.

Oberhalb des Pappelweges in Frose soll das Wohngebiet erweitert werden. Gerade werden die Voraussetzungen geschaffen.

Frose/MZ - Die Lage am Ortsrand und in der Nähe der Seeländereien ist idyllisch, die schon vorhandenen Eigenheime ein Hingucker. Nun soll das Froser Wohngebiet am Pappelweg erweitert werden. Bauherr Reinhard Kürbis möchte deshalb einen Bebauungsplan aufstellen lassen - auf eigene Kosten. Beraten wurde das Projekt auf der jüngsten Bauausschuss-Sitzung der Stadt Seeland.