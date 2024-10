Die auf Bahnverkehr spezialisierte Benex-Holding übernimmt den privaten Zugbetreiber in Sachsen-Anhalt. Was bedeutet das für die Fahrgäste?

Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt

Jetzt Teil der auf Bahnverkehr spezialisierten Benex-Holding: ein Abellio-Zug. Für die Fahrgäste in Sachsen-Anhalt soll sich mit dem Eigentümerwechsel nichts ändern.

Halle/MZ - Die für Passagiere relevante Nachricht findet sich erst am Ende des vierten Absatzes der Pressemitteilung, die der Zugbetreiber Abellio am Mittwochvormittag verschickt hat: Für Fahrgäste ändert sich nichts, Angebot und Fahrpläne bleiben wie gewohnt bestehen. Doch für das Unternehmen selbst ändert sich grundlegend etwas: Seit Dienstag hat es einen neuen Eigentümer. Die niederländischen Staatsbahnen, denen Abellio bisher gehörte, haben ihr deutsches Geschäft an die Benex-Holding verkauft, eine auf den Bahnverkehr spezialisierte Beteiligungsgesellschaft.