Am Sonntag treffen der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Die Polizei warnt vor Staus und Straßensperrungen – besonders rund ums Stadion und in der Innenstadt.

Wegen des FCM-Spiels und einer Parallelveranstaltung in der Getec-Arena rechnet die Polizei mit Verkehrsstörungen in Magdeburg.

Magdeburg. - Aufgrund des Spiels der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern kann es bereits in den Vormittagsstunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Parallel findet in der Getec-Arena eine Veranstaltung statt.

Die Polizei warnt daher vor möglichen Staus und kurzzeitigen Straßensperrungen. Insbesondere die Innenstadt und der ostelbische Bereich werden demnach davon betroffen sein.

Wegempfehlung zum Bundesligaspiel zwischen Magdeburg und Kaiserslautern

Aufgrund der Baustelle in Möser wird für den Anreiseverkehr folgende Empfehlung ausgesprochen: Autos fahren über die A2 und verlassen diese an der Anschlussstelle Lostau auf die L52 in Richtung Lostau. Dann geht es weiter auf die B1 in Richtung Gerwisch und auf die B1 bis zur Berliner Chaussee in Magdeburg.

Von dort nach links in die Straße "Am Hammelberg" und dann weiter nach rechts in den "Gübser Weg" bis zur Einfahrt zum Gästeparkplatz. Für den Rückweg wird die gleiche Strecke empfohlen.