Zahlen vom Samstag Zahlen vom Samstag: Fast 100 Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt bestätigt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind am Samstag 99 bestätigte Neuinfektionen gemeldet worden. Damit seien landesweit derzeit 2913 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, teilte das Sozialministerium in Magdeburg ...