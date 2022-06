Zahl der Toten in Sachsen-Anhalt auffällig hoch

Neue Daten belegen: In Sachsen-Anhalt sterben mehr Menschen als vor der Pandemie. Bis August gab es ein Plus von zwölf Prozent - zwei Regionen stechen heraus.

Tod durch Corona: Die Pandemie treibt die Zahl der Verstorbenen in Sachsen-Anhalt deutlich nach oben.

Magdeburg - Die Ärzte in Sachsen-Anhalt haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres erheblich mehr Totenscheine als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre ausgestellt. Das zeigen Daten, die das Statistische Landesamt auf MZ-Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Von Januar bis August starben im Land insgesamt 24.600 Menschen. Diese Zahl liegt um 2.600 höher als in den gleichen acht Monaten im Mittel der Jahre 2016 bis 2019.