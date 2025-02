Merseburg/San Bruno/DUR. Am 14. Februar 2025 wird Youtube 20 Jahre alt. Heute ist die Videoplattform nach Facebook das am meisten genutzte soziale Netzwerk der Welt: Mehr als 2,5 Milliarden Menschen verwenden Youtube jeden Monat. Angefangen hat jedoch, wenn man so will, alles in Sachsen-Anhalt.

Das erste Video, das auf der Plattform hochgeladen wurde - am 23. April 2005 - stammt von Mitgründer Jawed Karim. Der zu dem Zeitpunkt 25-Jährige spricht in dem knapp 20-sekündigen Video mit dem Titel "me at the zoo" (zu deutsch: "Ich im Zoo") davon, wie cool es sei, dass die Elefanten so lange Rüssel haben.

Youtube-Gründer erlebt Schikane in der DDR

Geboren ist der heutige Multimillionär nicht etwa im Tech-Giganten-Ballungsraum Silicon Valley, wo Youtube seinen Sitz hat, sondern in Merseburg. Am 28. Oktober 1979 erblickte er in der damaligen DDR das Licht der Welt. Seine Mutter Christine kommt aus Wernigerode, sein Vater Naimul stammt aus Bangladesch und kam als Werkstudent mit einem Stipendium nach Deutschland.

Der Vater studierte Chemie an der Technischen Hochschule Merseburg. 1976 lernte er seine Kommilitonin Christine kennen und die beiden heirateten bald.

1982, bereits drei Jahre nach der Geburt des kleinen Jawed, zog die Familie nach Neuss in Nordrhein-Westfalen. Grund dafür seien zunehmende Schikanen durch Behörden gewesen. Abgesandte aus Bangladesch schienen nicht auf Dauer willkommen. "Wir passten nicht ins Bild", sagt Christine Karim 2006 der "Zeit", "man hat uns aus der DDR herausgedrängt."

Familie Karim wandert nach Nordamerika aus

Doch damit nicht genug: Aufgrund der ausländerfeindlichen Stimmung in Deutschland Anfang der 1990er Jahre siedelte die Familie 1992 in die Vereinigten Staaten über. „Das war 1992 eine schlimme Situation in Deutschland“, so Christine Karim. Der Vater arbeitete bei dem Technologiekonzern 3M und hatte ein Angebot bekommen, zum Hauptsitz der Firma im Bundesstaat Minnesota zu wechseln.

In den USA habe sich die Familie Karim willkommen gefühlt, wie es in Deutschland nie der Fall gewesen war. Es sei trotzdem vieles wie in der DDR gewesen, bemerkte Christine Karim: Die Solidarität im Bekanntenkreis, die Berufstätigkeit von Frauen und auch das Fahnenschwenken sei ihr aufgefallen.

Youtube-Gründer Jawed Karim fühlt sich in den USA wohler

Jawed Karim sei von der Ausländerfeindlichkeit in Deutschland selbst nicht betroffen gewesen. Trotzdem fühle er sich in den USA wohler: „Die USA ist eine Einwanderergesellschaft“, erklärte er 2014 dem "Focus". „Ich fühlte mich dort nie fehl am Platz.“

Er habe dort eine Gesellschaft gefunden, die Menschen nur hinsichtlich ihrer Motivation und Fähigkeiten beurteile. In Deutschland, so Karim, werde nach sehr traditionellen Kriterien eingestellt.

Jawed Karim wird 2005 im neuen Büro des wachsenden Unternehmens Youtube im Silicon Valley abgelichtet. Foto: Imago/Zuma Press Wire

Nur zwei Jahre nach dem Umzug in die USA bewarb sich Jawed Karim erfolgreich bei der Weltraumbehörde Nasa für ein Praktikum. Bei weiteren Praktika bei angesehenen Technologiekonzernen habe er Mentoren gefunden, die ihn in seinem Wunsch bestärkten, eine Karriere in der Internetwirtschaft einzuschlagen, erzählte er.

Erstes Unternehmer-Glück mit 23: Jawed Karim arbeitet bei Paypal

Nach seinem High-School-Abschluss begann Jawed Karim ein Studium an der Universität in Illinois. Dieses unterbrach er jedoch nach drei Jahren, um den Online-Bezahldienstleister Paypal mit aufzubauen. Dort lernte er Chad Hurley und Steven Chen kennen. Jawed Karim verließ Paypal, als die Firma zwei Jahre später an Ebay verkauft wurde.

Gemeinsam mit seinen beiden Ex-Kollegen heckte er weiterhin neue Ideen aus - eine davon war Youtube. Doch Jawed Karim blieb nicht lange im Team. Als die Plattform nach dem Start am 14. Februar 2005 langsam bekannter wurde und große Investoren an Land gezogen hatte, entschied er sich, das Projekt zu verlassen und sich auf sein Studium zu konzentrieren. Er studierte Informatik an der Universität in Stanford, mit dem Ziel, selbst Professor zu werden.

Durch Unternehmensanteile zum Multimillionär

Jawed Karim blieb jedoch einer der größten Anteilseigner am Unternehmen. Als Youtube im Oktober 2006 von Google gekauft wurde, erhielt er im Gegenzug Google-Anteile im damaligen Wert von etwa 64 Millionen US-Dollar. Zwei Jahre später gründete er die Firma Y Ventures, die zu den frühen Investoren des Online-Buchungsportals Airbnb gehörte.

Über die Zeit danach ist wenig bekannt in der Öffentlichkeit. 2014 soll er an seinem Doktortitel in "Computer Sciences" (Informatik) an der Stanford Universität gearbeitet haben. Der heute 45 Jahre alte Multimillionär hat sich aus der Öffentlichkeit größtenteils zurückgezogen.