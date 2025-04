Weltneuheit im Kampf gegen Tumorerkrankungen Wundermittel gegen den Krebs? Wie Forschern der Universität Magdeburg ein Durchbruch gelang

Erstmals überhaupt hat ein Team der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg den natürlichen, hochwirksamen Wirkstoff Disorazol Z1 auf synthetischem Wege hergegestellt. Was dieser bewirkt - und was das für die Krebsforschung und am Ende für Patienten bringen kann.