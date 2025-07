Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt entscheiden sich dafür, eine Klimaanlage in ihrem Zuhause zu installieren. Warum das nicht nur an Hitzetagen liegt und wovon Fachleute dringend abraten.

Halle/MZ - Heiße Sommertage wecken bei immer mehr Menschen offenbar den Wunsch nach einem kühlen Zuhause: In Sachsen-Anhalt wächst die Nachfrage nach Klimaanlagen für Häuser, Wohnungen und Firmengebäude. Laut MZ-Recherche lassen Sommerhitze und neue Fördermöglichkeiten für Klimageräte den Bedarf im Land steigen. Kletterten die Temperaturen wie in den vergangenen Wochen stark nach oben, liefen im Betrieb die Telefone heiß, sagte Steffen Bederke, Geschäftsführungsassistent beim Kältetechnikunternehmen Neumann in Magdeburg, der MZ. „Die Nachfrage ist auf jeden Fall gestiegen“, so Bederke weiter.