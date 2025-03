Nach einem Rekordjahr ist die Zahl der verkauften Heizungen um knapp die Hälfte eingebrochen. Viele Hausbesitzer scheuen Investitionen. Woran das liegt und was Handwerker aus Sachsen-Anhalt jetzt raten.

Heizen in Sachsen-Anhalt

Öl, Gas oder Strom? Viele Hausbesitzer in Sachsen-Anhalt scheuen derzeit den Einbau neuer Heizungsanlagen.

Halle/MZ - Auf die Torschlusspanik folgt die Auftragsflaute: Hausbesitzer scheuen den Einbau neuer Heizungen. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) verkauften Hersteller deutschlandweit im vergangenen Jahr rund 700.000 Neugeräte - das entspricht einem Rückgang um rund die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor hatte die Branche ein Rekordjahr erlebt. Handwerker in Sachsen-Anhalt führen den Einbruch nun auf eine Verunsicherung der Kunden zurück. „Es ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Das liegt an der Unsicherheit, die die Politik verbreitet hat“, sagte Sven Fischer, Geschäftsführer des Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima in Sachsen-Anhalt, der MZ.