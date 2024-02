Handwerker haben zuletzt so viele neue Heizungen installiert wie noch nie. Obwohl der Bund eigentlich Wärmepumpen fördert, sind in Sachsen-Anhalt fossile Brennstoffe weiterhin beliebt. Welche Gründe es dafür gibt.

Heizungsboom in Sachsen-Anhalt: Viele Hausbesitzer ziehen Öl und Gas der Wärmepumpe vor

Hausbesitzer haben im vergangenen Jahr so viele Heizungen austauschen lassen wie noch nie. Viele setzen dabei jedoch weiterhin auf Öl- oder Gasanlagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Haus- und Wohnungseigentümer haben im vergangenen Jahr so viele neue Heizungen einbauen lassen wie noch nie. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) verzeichnete rund ein Drittel mehr verkaufte Anlagen als im Vorjahr. Auch in Sachsen-Anhalt melden Heizungsbauer volle Auftragsbücher. „Es war ein Rekordjahr“, sagte Adrian Gebhard, Juniorchef beim Sanitärunternehmen Gebhard in Wiederstedt (Mansfeld-Südharz). Immobilienbesitzer griffen jedoch häufig zu Öl- und Gaskesseln – dabei zielt die Strategie der Bundesregierung eigentlich auf das Heizen mit Strom.