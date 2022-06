Wohnungsverbandschef: „Können bis zu 10.000 Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt unterbringen“

Private Initiativen, wie hier Helfer in Zeitz (Burgenlandkreis), richten Wohnungen für Flüchtlinge her. Diese Wohnung der Zeitzer Wohnungsgenossenschaft wurde mit gespendetem Mobiliar ausgestattet.

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalts Kommunen haben sich bisher etwa 12.000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Die genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt wollen helfen, diese gut unterzubringen. 2.500 Wohnungen können die Firmen zunächst zur Verfügung stellen, kündigt Ronald Meißner an. Mit dem Vorstand des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt sprach MZ-Redakteur Steffen Höhne.