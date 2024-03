Im Tarifkonflikt bei der Bahn ist kein Ende in Sicht. Nach dem Scheitern der jüngsten Verhandlungen ruft die GDL zum Streik am 7. und 8. März auf. Welche Züge und Bahnen in Sachsen-Anhalt dennoch fahren.

GDL-Streik in Sachsen-Anhalt: Welche Bahnen und Züge fahren in Halle und Magdeburg?

Berlin/Magdeburg/Halle (Saale)/dpa/DUR. - Reisenden steht in Deutschland eine stressige Woche bevor. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft GDL zu einem 35-stündigen Streik aufgerufen. Im Personenverkehr werde er am Donnerstag um 2 Uhr beginnen und am Freitag um 13 Uhr enden, kündigte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag an.

Die Bahn bietet während des Streiks lediglich ein Grundangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr an. In Sachsen-Anhalt werden daher nur einzelne Züge fahren oder es besteht ein alternatives Reiseangebot.

Diese Züge fahren während des GDL-Streiks im März in Sachsen-Anhalt

Für den RE13 zwischen Magdeburg Hbf und Dessau Hbf wird ein Ersatzverkehr mit dem Bus angeboten. Dieser fährt im vier Stundentakt zwischen den Hauptbahnhöfen der beiden Städte. Vom Magdeburger Hauptbahnhof nach Uelzen über Stendal und zurück fährt der RE20 ebenfalls im vier Stundentakt.

Zwischen Halle Hbf und Magdeburg Hbf wird, ebenfalls im vier Stundentakt, ein Ersatzverkehr mit Bussen mit allen Halten anstelle des RE30 angeboten. Die Züge der Linie RB47 (Abellio) fahren zwischen Halle Hbf und Magdeburg Hbf mit Zusatzhalten in Schönebeck-Felgeleben und in Gnadau.

GDL-Streik: Regionalexpress als Ersatz im Jerichower Land zwischen Burg und Magdeburg

Reisende von Magdeburg nach Braunschweig können im vier Stundentakt zwischen den Städten mit der RB40 pendeln.

Normalerweise pendelt die RB40 zwischen Braunschweig und Burg über Magdeburg und fährt dabei auch Möser, Gerwisch und Biederitz an. Während des Streiks entfällt diese Bahn allerdings vorläufig.

Die Strecke kann aber dennoch befahren werden, denn der RE1 fährt außerplanmäßig die drei Ortschaften an. Auf der Fahrt nach Magdeburg wird zudem der Herrenkrug angefahren.

Züge der Linie RE1 (ODEG) zwischen Magdeburg Hbf und Burg fahren mit Zusatzhalten in Gerwisch, Möser, Biederitz und Herrenkrug. Die RB51 zwischen Dessau Hbf und der Lutherstadt Wittenberg wird ebenfalls durch Busse ersetzt, die alle vier Stunden fahren.

Regelmäßig sollen zudem die RB51 zwischen Dessau und Wittenberg (Linie 304) sowie zwischen Jessen und Wittenberg (Linie 303W) fahren.

GDL-Streik im März: Diese Straßenbahnen fahren in Halle und Umgebung

Im Streikzeitraum fährt die S2 im vier Stundentankt zwischen Leipzig und Dessau. In einem Ein-Stundentakt fahren die Züge der S3 zwischen Halle Hbf und Leipzig Hbf.

Zwischen Halle und der Lutherstadt Wittenberg fahren die Bahnen der S8 alle im vier Stundentakt. Zudem besteht in Bitterfeld die Umsteigemöglichkeit zur S2 Richtung Dessau. Die S9 zwischen Halle Hbf und Eilenburg wird durch einen Bus ersetzt, der teilweise im zwei Stundentakt fährt.

Planmäßig sollen zudem die S3 zwischen Halle Hbf und Nietleben (HAVAG Tram) sowie die S7 zwischen Halle und Trotha (RB47 und Tram 12) fahren.

Diese Straßenbahnen fahren während des GDL-Streiks im März in Magdeburg

In Magdeburg fährt die S1 zwischen Schönebeck-Bad Salzelmen über Magdeburg bis nach Stendal im vier Stundentakt. Zwischen Wittenberge und Stendal fährt ein Bus im vier Stundentakt.

Um vom Magdeburger Hauptbahnhof nach Magdeburg Südost zu kommen, wird darum gebeten, die S2 (MVB) zu nutzen. Reisenden von Magdeburg Hbf nach Schönebeck wird empfohlen, die RB 47 (Abellio) zu nutzen.

Generell empfiehlt es sich, vor jeder Reise auf der Website der Bahn zu informieren, denn trotz des Notfallplans kann es zu kurzfristigen Änderungen und Zugausfällen kommen.

GDL-Streik ab Mittwoch im Güterverkehr: Weitere Streiks drohen in der Zukunft

Im Güterverkehr der Bahn soll der Ausstand bereits am Mittwoch um 18 Uhr beginnen und bis Freitag um 5 Uhr dauern. Außerdem will die GDL künftige Streiks nicht mehr mit einem 48-stündigen Vorlauf ankündigen, betonte Weselsky. "Wir beginnen sogenannte Wellenstreiks", sagte er. "Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr."

Es ist der fünfte Arbeitskampf der GDL im seit Monaten andauernden Tarifkonflikt. Die jüngste Verhandlungsrunde hatte die Gewerkschaft am Donnerstag nach rund vier Wochen abgebrochen. Bis einschließlich Sonntag galt dabei eine selbst auferlegte Friedenspflicht. "Dieser Streik wird insgesamt 35 Stunden lang sein. 35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht: nämlich um die 35-Stunden-Woche", sagte Weselsky.

Im Video: Ein Ex-Straßenbahnfahrer erzählt über seinen Ausstieg

Traumberuf Straßenbahnfahrer? Für Hans Kluge aus Halle war er das, doch nicht besonders lange. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt:Christian Kadlubietz)

Kurz zuvor hatte Verdi zu Warnstreiks bei der Lufthansa aufgerufen. Das gesamte Bodenpersonal soll am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen. Der Ausstand soll am Donnerstag um 4 Uhr beginnen und am Samstag um 7.10 Uhr enden. Damit wird es auch im Luftverkehr zu erheblichen Einschränkungen kommen.

Streik von Lufthansa: Ausfälle am Flughafen Leipzig/Halle und Dresden

Das Flugzeug dürfte in vielen Fällen keine Alternative sein: Für Donnerstag und Freitag ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik bei der Lufthansa auf.

Passagiere an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lufthansa rechne "mit umfassenden Auswirkungen auf das Flugprogramm", teilte die Airline am Montag mit. Die genauen Auswirkungen waren zunächst unklar. Betroffene Passagiere sollen jedoch per Mail oder in der Lufthansa-App über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten informiert werden.

Lesen Sie auch: Bahn-Tarifverhandlungen geplatzt: Was Fahrgäste nun erwartet

Streik im März: Lokführergewerkschaft GDL ringt mit Bahn um neuen Tarifvertrag

Seit Monaten ringen GDL und Bahn um einen neuen Tarifvertrag. Knackpunkt ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen.

Die GDL erklärte bereits im November eine erste Verhandlungsphase für gescheitert und rief daraufhin nach einer Urabstimmung zu zwei längeren Streiks auf. Zwei eintägige Warnstreiks hatte es zuvor schon gegeben.

Den jüngsten Arbeitskampf beendete die GDL überraschend vorzeitig und kam mit der Bahn Anfang Februar zu erneuten Verhandlungen hinter verschlossenen Türen zusammen. Vier Wochen lang wurde auch mit externen Vermittlern – dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière und dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther – verhandelt. An die Öffentlichkeit drang in dieser Zeit nichts.