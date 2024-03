Der sechste Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt auch im Raum Halle für zahlreiche Zugausfälle. Allerdings stehen die Bahnen nicht komplett still.

Massive Zugausfälle im Raum Halle - was dennoch fährt

Gähnende Leere auf Bahnsteigen in Halle: Der Streik der Lokführer sorgt für massive Zugausfälle.

Halle (Saale)/MZ - Der sechste Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt auch im Raum Halle für zahlreiche Zugausfälle. Allerdings stehen die Bahnen nicht komplett still. Wichtig für Pendler: Die S3 soll zwischen Halle und Leipzig im Stundentakt verkehren. In Schkeuditz können Reisende in Ersatzbusse umsteigen, die zum Flughafen Leipzig/Halle fahren. Allerdings müssen auf dem Airport Flüge gestrichen werden, weil das Kabinenpersonal bei der Lufthansa streikt. Der Ausstand der Lokführer soll 24 Stunden dauern. Nicht vom Streik betroffen sind die Züge von Abellio, die wie gewohnt verkehren.