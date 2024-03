Zugausfall durch Streik GDL-Streik in Sachsen-Anhalt: Welche Bahnen und Züge fahren in Halle und Magdeburg?

Im Tarifkonflikt bei der Bahn ist kein Ende in Sicht. Nach dem Scheitern der jüngsten Verhandlungen ruft die GDL zum nächsten Streik am Dienstag, 12. März, auf. Welche Züge und Bahnen in Sachsen-Anhalt dennoch fahren.