Die Direktorin der Europäischen Umweltagentur, Leena Ylä-Mononen, besucht das Umweltbundesamt in Dessau. Im MZ-Interview spricht sie über das Erreichen der Klimaziele und das Ende des Wintersports, wie wir ihn kennen.

Klimawandel in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Sie hat auch das Bauhaus und das Bauhausmuseum besichtigt, aber Leena Ylä-Mononen ist nicht als Touristin nach Dessau gekommen. Vielmehr geht es der Direktorin der Europäischen Umweltagentur bei ihren Gesprächen im Umweltbundesamt um die weitere Zusammenarbeit zwischen ihrer und der nationalen Behörde in der nächsten EU-Legislaturperiode – schließlich wird am 9. Juni das Europaparlament neu gewählt. Viel zu tun also. Zeit für ein Gespräch mit der MZ bleibt dennoch.