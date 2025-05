Helmut Schaudig (98) bei der Gedenkveranstaltung in Walternienburg. Hier wurde der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht und an die Kämpfe um den "Brückenkopf Barby" erinnert.

Walternienburg/Bad Mergentheim/MZ. - Es gibt Momente, an die erinnert sich Helmut Schaudig, als seien sie erst gestern geschehen. Dabei sind sie 80 Jahre her. Da ist die Situation unweit der Elbe bei Walternienburg (Kreis Anhalt-Bitterfeld), als er mit seinen Kameraden in einem Wassergraben ausharrte. 200 Meter entfernt war die Stellung der Amerikaner. „Einer aus unserem Trupp sollte als Melder Informationen an das Kommando übermitteln“, erzählt Schaudig. Der junge Mann sei losgerannt, durch das freie Feld. „Er kam nicht weit, wurde getroffen - wir konnten nichts mehr für ihn tun, es war scheußlich.“