Das Land erhöht die Zuschüsse für seine Hochschulen. Fast eine halbe Milliarde Euro sollen ab 2025 jährlich fließen, wie Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) der MZ bestätigt. Was dafür beispielsweise an der Martin-Luther-Universität geplant ist.

Willingmann: Bachelor of Laws an der Universität Halle soll bald kommen

Zukunft und Tradition: Die Martin-Luther-Universität, hier das Audimax-Gebäude in Halle, soll sich künftig auch stärker auf die historischen Wurzeln in Wittenberg besinnen.

Halle/MZ. - An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) sollen zeitnah die Weichen für die Einführung eines Bachelor of Laws gestellt werden. Das geht aus der geplanten Zielvereinbarung des Landes für 2025 bis 2029 mit seiner größten Hochschule hervor, die der MZ vorliegt und die, wie auch die Vereinbarungen mit den übrigen Hochschulen, in Kürze unterschrieben werden soll.