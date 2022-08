Wieder mehr Übernachtungen, aber ein großes Problem bleibt

Laut Sparkassenverband erholt sich der Tourismus in Sachsen-Anhalt - am schnellsten im Norden. Allerdings haben die Betriebe über 2.000 Mitarbeiter verloren. Die Lücke ist kaum zu schließen.

Halle/Naumburg/MZ - - Es geht wieder aufwärts mit dem Tourismus im Land. Das ist die zentrale Botschaft des Tourismusbarometers 2022 des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, das am Mittwoch in Naumburg (Burgenlandkreis) vorgestellt wurde. „Allein im Juni lag die Zahl der gewerblichen Übernachtungen in Sachsen-Anhalt nur noch 3,9 Prozent unter dem Nachfrageniveau von Juni 2019“, stellten die Reiseexperten fest.