35 Jahre nach dem Mauerfall und kurz nach den Landtagswahlen sucht der Ostbeauftragte Carsten Schneider auf einer Konferenz in Halle nach Wegen in die Zukunft. Es wird emotional. Welche Fragen offen bleiben.

Halle/MZ - Der Duden bietet für „Ostdeutschland“ zwei Definitionen an – „östlicher Teil Deutschlands“ und „DDR“, mit dem Zusatz: „früher in nicht offiziellem Sprachgebrauch“. Als Synonyme listet das Standardwerk der deutschen Sprache auf: „Osten“ und „neue Bundesländer“. So weit. So nüchtern. Und doch mehr als eine bloße geografische Bezeichnung.