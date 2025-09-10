Sachsen-Anhalts Kommunen warten auf die Milliarden aus dem „Sondervermögen Infrastruktur“ der Bundesregierung. Wie viel erhält jede Stadt, jede Gemeinde, jeder Kreis? Am Dienstag soll das feststehen, kündigt Finanzminister Michael Richter an.

Magdeburg/MZ - Diese Finanzspritze der Bundesregierung soll die deutsche Infrastruktur wieder fit machen: Insgesamt 2,6 Milliarden Euro erhält Sachsen-Anhalt aus dem geplanten Sondervermögen des Bundes – ab kommendem Dienstag soll klar sein, mit wie viel Geld jede einzelne Kommune im Bundesland rechnen kann. Das sagte Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) am Mittwoch im Landtag.