Wie Sachsen-Anhalt Manager Dinnies von der Osten abfindet

Magdeburg - Der Wirtschaftsminister war empört. Einen „Vertrauensbruch“ habe der Manager gegenüber dem Land begangen, sagte Hartmut Möllring (CDU) im Sommer 2013, die fristlose Kündigung sei unvermeidbar. Auf die Frage, ob Sachsen-Anhalt eine Abfindung zahlen werde, hatte Möllring eine knappe Antwort: „Nein.“ Acht Jahre später zeigt sich nun: Die Kündigung kommt das Land teuer zu stehen. 13,8 Millionen Euro hat der Geschasste bereits vor Gerichten erstritten. Jetzt legt das Land noch einmal 6,9 Millionen Euro obendrauf, um das Kapitel endgültig abzuschließen.

Dinnies Johannes von der Osten heißt der Manager, der 2013 seinen Posten räumen musste. Seit 1998 hatte er die staatliche Investitions- und Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (IBG) geführt, erst als Angestellter, später über seine Firma GoodVent.

von der Osten machte Millionengewinn mit Q-Cells

Die IBG sollte Steuergeld in innovative junge Unternehmen investieren. Dann deckte das „Handelsblatt“ auf, dass auch solche Unternehmen profitierten, an denen von der Osten privat und verdeckt beteiligt war. Die bekannteste Firma hieß Q-Cells: Rund vier Millionen Euro Steuergeld lenkte von der Osten in das vielversprechende Unternehmen. Dass er über einen Mittelsmann selbst Anteile an Q-Cells hielt, verschwieg er. Der Verkauf soll ihm einen zweistelligen Millionenbetrag eingebracht haben.

War die von Möllring durchgesetzte Kündigung rechtens? Von der Osten bestreitet das. Als er vom Land eingestellt wurde, habe ihn nie jemand nach eventuellen Beteiligungen gefragt, sagte er später als Zeuge vor einem Untersuchungsausschuss des Landtags. Dem Land sei nicht einmal aufgefallen, dass er zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei Q-Cells war. „Und ich habe es nicht gesagt, weil das privat war.“

Dass die Verträge Insidergeschäfte nicht ausschlossen, hatte allerdings einen Grund: Vor der Unterzeichnung hatte von der Osten auf der Streichung einer solchen Klausel bestanden. Selbst das machte niemanden stutzig.

Land verliert Rechtsstreit mit von der Osten

Der Manager klagte daher auf Entschädigung - und das Land erlitt Schiffbruch. In mehreren Prozessen setzte sich der Gekündigte durch, zuletzt vor dem Oberlandesgericht (OLG) Naumburg, das im September 2020 eine Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Magdeburg zurückwies.

Nach der Schlappe vor dem OLG gab das Land den Rechtsstreit verloren und verzichtete auf den Gang in die nächste Instanz. Die noch bestehenden Verbindungen zu von der Osten sollen nun einvernehmlich gelöst werden. „Die Rechtsauffassung, die wir bislang vertreten haben, war nicht mehr haltbar. Wir mussten deshalb einen neuen Weg finden“, sagte Wolfgang Borchert, der Sprecher des Finanzministeriums.

Die Staatssekretäre Rüdiger Malter (Finanzen) und Jürgen Ude (Wirtschaft) verhandelten in den vergangenen Monaten mit von der Osten. Denn noch immer hält dessen Firma Anteile an den drei IBG-Beteiligungsfonds. Das Ergebnis: Mit 6,9 Millionen Euro zahlt das Land seinen früheren Manager aus. Am Dienstag billigte die Landesregierung den Deal, wie MDR Sachsen-Anhalt als Erster meldete. Das Finanzministerium hat freie Hand, die Verträge abzuschließen. „Die Einigung ist erzielt, es fehlt nur noch der Notartermin“, sagte Ministeriumssprecher Borchert.

Land setzt Förderung mit Risikokapital fort

Über die IBG vergibt das Land bis heute Risikokapital an vielversprechende Unternehmen. Das Management wurde nach der Kündigung für von der Osten und dessen Firma GoodVent neu vergeben. Damit betraut ist die Berliner Firma BMP, die mehrere Mitarbeiter der GoodVent übernommen hat. Den Kaufpreis für die GoodVent-Anteile an den IBG-Fonds habe die IBG selbst berechnet, sagte Ministeriumssprecher Borchert. „Die Summe wurde nach einem branchenüblichen Verfahren von der IBG ermittelt.“

Die Kaufsumme kommt laut Ministerium nicht aus dem Landeshaushalt, sondern aus Rücklagen der IBG. Allerdings wird das Unternehmen durch Steuermittel finanziert. (mz/Hagen Eichler)