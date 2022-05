Wie Körperspender in Halle der Medizin helfen

"Ich arbeite gern mit Leichen“, sagt Heike Kielstein. Sie ist die Direktorin des Anatomischen Instituts in Halle. Dort zerlegen Medizinstudenten in etwa 100 Stunden einen Körper bis auf das Skelett.

Halle/MZ - Die silberne Kiste steht im großen Saal ganz hinten an der Wand. Sie ist mit einem Schloss verriegelt. Vorn kleben zwei Schilder: „Arm“ und „Bein“. Heike Kielstein schließt auf und hebt ein grünes Tuch. Es riecht nach hochkonzentriertem Alkohol. Zu erkennen ist ein Bein ohne Haut, nur Muskeln und eine dicke Nervenbahn. „Ein Teil des Gesäßmuskels wurde weg geschnitten“, erklärt die Direktorin des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Universität Halle-Wittenberg. „Man sieht hier sehr schön den Ischiasnerv. Der größte Nerv im Körper - hier wird deutlich, welche Dimensionen er hat.“ Vor ihr liegen Präparate. Es sind die Überreste eines Menschen, der zu Lebzeiten entschied, seinen Leichnam der Wissenschaft zu überlassen. Mit rund 2.000 solcher Körperspender hat das Institut seit Ende der 90er Jahre Verträge geschlossen. Etwa 60 kommen jedes Jahr als Leichen ins Kühlhaus des altehrwürdigen Gebäudes an der Großen Steinstraße.

Die Körper dienen vor allem der Lehre im Medizinstudium, aber auch Chirurgen und der Forschung. An den Leichnamen üben die Studenten ihre ersten Schnitte, sehen Erkrankungen. Sie entfernen die Haut, das Körperfett, legen Muskeln frei, öffnen Brustkorb und Bauch. „Es ist ihr erster Patient. Bei ihm bekommen sie ein Gefühl dafür, wie ein Körper von innen aussieht: wie groß eine Leber ist, wie sich eine Lunge anfühlt, wie fluffig Fettgewebe ist. Sie können den menschlichen Körper voll und ganz sehen, riechen und anfassen“, sagt Kielstein. „Das ist dann nicht der Einheitsmensch aus dem Lehrbuch: Mann, 1,80 Meter groß und muskulös. Ein 80-Jähriger sieht anders aus, bei jeder Person sehen die Organe anders aus. So wird auch die Einzigartigkeit des Menschen begreifbar.“

„Wir lachen in den Kursen auch, es ist nie nur ernst.“ Heike Kielstein, Direktorin des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Universität Halle-Wittenberg

Lernen sollen Studenten auch einen respektvollen Umgang. Die Leichen sind zunächst abgedeckt, das Tuch wird behutsam gehoben, es geht um eine achtsame Annäherung an den Toten. „Wir sagen auch niemals Präparat, sondern Leiche oder Körperspender. Es bleibt eine Person“, so die Professorin. Die 52-Jährige ist einfühlsam, gleichzeitig hat sie Tempo und vermittelt lebendig. Wenn sie erklärt und gestikuliert, redet sie meist schnell. „Wir lachen in den Kursen auch, es ist nie nur ernst.“

Aus dem Leben der Toten ist meist nur das bekannt, was auf dem Totenschein steht - es sei denn, die Menschen wollen mehr verraten und hinterlassen Schriftliches. Die Gründe für eine Körperspende sind unterschiedlich. „Den meisten ist egal, was mit ihrem Körper nach dem Tod passiert. Sie sagen sich: ‚Dann mache ich noch was Gutes‘“, sagt Kielstein. „Oft geht es auch um gute oder schlechte Erfahrungen in Krankenhäusern. Manche sind dankbar für die Behandlung. Andere finden, dass Ärzte besser ausgebildet werden müssen.“ Viele von ihnen lernt Kielstein persönlich kennen. Alles wird genau erläutert, nichts verheimlicht.

Das überzeugte auch Christine H. aus Halle, die nicht mit vollem Namen in der Zeitung stehen will. Die 71-Jährige hatte vor Jahren von einer Freundin von Körperspenden erfahren. „Ich will der Wissenschaft helfen. Die Studenten können an mir lernen. Das ist ein schöner Gedanke“, sagt die Rentnerin. Eine Rolle spielte aber auch, Angehörige nicht zu belasten. Wer in Halle seinen Körper spenden will, zahlt zwar erst einmal 750 Euro. Dafür übernimmt das Institut sämtliche Aufgaben und Kosten nach dem Tod: Überführung, Einäscherung, Bestattung. „Meine Familie muss nichts mehr organisieren oder zahlen. Es ist alles geregelt“, so die Rentnerin.

Ich will einen ruhigeren Abschied. Christine H., Körperspenderin

Ihr Sohn habe zwar zunächst Probleme mit ihrer Entscheidung gehabt. „Weil der Körper zerteilt wird und weil die Beisetzung viel später stattfindet. Aber er hat es inzwischen akzeptiert, dass das mein Wille ist.“ Sie habe eine „eher abgeklärte Haltung“ zu den Themen Tod und Trauer, sagt Christine H. „Meine Mutter und mein Mann sind anonym auf der grünen Wiese beerdigt worden. Für mich ist der Friedhof wichtig, aber nicht der zentrale Ort für die Trauerarbeit. Ich habe zu Hause Fotos, ich trage die Erinnerungen doch in mir drin.“ Sie sei bei vielen Trauerfeiern gewesen. „Mir haben die Reden nicht gefallen. Es ist zu viel und zu lang, ich war auch nicht berührt. Ich will einen ruhigeren Abschied.“

Körperspender werden in Halle anonym in der Ehrengrabstätte der Fakultät auf dem Gertraudenfriedhof bestattet. Studenten gestalten zweimal im Jahr eine Trauerfeier, bei der Angehörige dabei sein können. Christine H. hat im Vertrag geregelt, dass vier Familienmitglieder da sein sollen: ihr Sohn mit seiner Frau und zwei Brüder. „Es wird eine würdevolle Feier - an einem schönen Ort.“

Anschauungsobjekt für die Studenten: ein präpariertes Herz mit Bypässen Foto: MLU Halle-Wittenberg

Etwa 50 präparierte Leichen benötigt die Fakultät pro Jahr für den studentischen Unterricht und die Übungsoperationen für Ärzte. Die Toten werden von der Klinik zum Institut gebracht, dort gibt sie die Rechtsmedizin frei. Vom Innenhof wird der Leichnam dann zum Keller geschoben. Die Räume sind weiß gekachelt, es ist kühl. In dieser stillen Umgebung ist der Mensch nur noch Biologie: Am Dienstag vergangener Woche wird gerade ein Körper auf einem Metalltisch konserviert. Bis zu 20 Liter Ethanol und Formaldehyd werden durch die Arterien in den ganzen Körper gepumpt. „Damit wird das Gewebe fester und verwest nicht mehr“, erklärt Kielstein.

Danach liegt die Leiche zwei bis drei Monate in einem Ethanol-Bad. Später lagert sie in einer Kühlzelle, bis sie zum Einsatz auf dem Seziertisch kommt. Der konservierte Körper lässt den Ursprung noch erkennen, er wirkt aber verfremdet. Die Haut hat eine dunklere Farbe, sie ist ledrig. „Das macht auch psychologisch den Umgang mit den Leichen einfacher“, so die Professorin.

Auch für junge Ärzte, die Operationstechniken üben. Für künstliche Hüft- oder Kniegelenke beispielsweise oder für Hörimplantate, bei denen sehr filigran gearbeitet wird. Es gibt zudem Forschungsprojekte, für die Tests mit Tieren nichts nutzen. Für orthopädische Behandlungen wurden in Halle beispielsweise verschiedene Schrauben getestet, die bei einem Bruch des Sprunggelenks eingesetzt werden. Kielstein selbst leitet eine Forschungsgruppe zu Adipositas und Krebsentstehung. Dafür untersuchten die Mediziner Fettgewebe und belegten, dass bei sehr übergewichtigen Menschen das Risiko steigt, an Krebs und Virusinfektionen zu erkranken.

Wir zergliedern die Körper, aber sie werden vollständig bestattet. Heike Kielstein, Direktorin des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Universität Halle-Wittenberg

Wenn Kielstein davon erzählt, verbreitet sie eine ansteckende Begeisterung. Das erleichtert den Umgang mit einem Fachgebiet, durch das sich die meisten der etwa 260 Medizinstudenten im Jahr nur durchquälen. „Für sie ist es das erste Mal, dass sie in einen Menschen hineinschneiden. Manche weinen oder rennen raus.“ Und auch für sie war es schon schwierig. „Wenn ich jemanden gekannt habe, weil er Mitarbeiter der Uni war. Da liegt der Mensch hier plötzlich auf dem Tisch.“ Im Laufe eines Semesters zerlegen die Studenten in etwa 100 Stunden einen Körper bis auf das Skelett. Beim chirurgischen Training sollen viele Operateure üben. Dabei werden die weggeschnittenen Gewebeteile, Gelenke und Organe immer gesammelt und aufbewahrt. „Wir zergliedern die Körper, aber sie werden vollständig bestattet. Es fehlt nichts“, sagt die Professorin.

hren vier Kindern hat sie lange nicht gesagt, was sie genau macht. „Meinen Beruf finden viele komisch, die Reaktionen sind nicht gerade euphorisch.“ Ihr eigener Weg zur Anatomie war eher ein Zufall. Die Halbfranzösin wollte nach dem Medizinstudium in Hannover eigentlich Chirurgin werden. Bei einer als Übergang gedachten Stelle in der Anatomie orientierte sie sich um. 2011 kam sie an das Institut nach Halle, leitet es seit 2015. „Ich mag es, mit Leichen zu arbeiten“, sagt sie. Weil es den Lebenden helfe. „Ich finde den menschlichen Körper sehr schön. Die Gewebe sehen toll aus und fassen sich gut an. Es ist ein Geschenk, so viele Einblicke in dieses Wunderwerk zu haben.“