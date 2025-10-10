In den Psychiatrien und bei Therapeuten steigen die Patientenzahlen. Vor allem die Jüngeren kommen nicht mehr ohne Hilfe zurecht. Betroffene landen auch in der Klinik, weil Plätze fehlen.

Viele Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt sind mental belastet. Es geht um familiäre Problemen, aber auch Mobbing und Leistungsdruck in der Schule.

Halle/MZ. - Deutlich mehr Menschen in Sachsen-Anhalt brauchen wegen psychischer Leiden professionelle Hilfe. Die Psychiatrien der Kliniken sind voll, oft alle Betten belegt. Auch die Praxen geraten an ihr Limit. „Die Zahl der Anfragen hat sich enorm erhöht. Sachsen-Anhalts niedergelassene Psychotherapeuten behandeln auch mehr Fälle als der Bundesschnitt“, sagt Sabine Ahrens-Eipper, Vize-Präsidentin der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK).