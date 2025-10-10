Am Donnerstag stoppte die Polizei einen Mercedes AMG auf der B81 bei Osterweddingen. Dieser war zeitweise mit 250 km/h unterwegs. Was en Beamten bei der Kontrolle auffiel.

Osterweddingen. - Am Donnerstagvormittag bemerkten Beamte des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion Magdeburg auf der B81 in Höhe Osterweddingen (Landkreis Börde) einen Mercedes AMG, welcher viel zu schnell fuhr. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug zeitweise mit 250 km/h unterwegs.

Demnach waren die Polizisten mit einem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät unterwegs, als ihnen der Mercedes AMG aufgefallen war. Die Polizisten hätten den Wagen daraufhin anhalten und kontrollieren wollen. Trotz klarer Anhaltesignale soll der Fahrer jedoch zunächst stark beschleunigt und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h erreicht haben – an einer Stelle, an der nur 100 km/h erlaubt seien.

Mercedes-Fahrer stand unter Drogen

Erst auf Höhe des Werner-von-Siemens-Rings habe der Fahrer schließlich gestoppt. Bei diesem handelte es sich um einen 24-jährigen Deutschen, der eigenen Angaben zufolge nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Außerdem habe er zugegeben unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Laut der Polizei habe ein Drogenschnelltest positiv auf THC reagiert.

Der Mann wurde anschließend zu einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.