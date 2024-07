Wenn das lebenswichtige Organ nicht mehr richtig funktioniert, wird der Alltag für Betroffene oft zur Last. Ein spezieller, besonders schonender Eingriff kann einem Teil der Patienten helfen. Die MZ war bei einer Operation dabei.

Chefarzt Dr. Sven Fischer (Zweiter von links) kann auf seinem Monitor jederzeit während der OP kontrollieren, ob er an der richtigen Stelle im Körper des Patienten agiert.

Quedlinburg/MZ. - Kurz vor der Operation steigt bei Herrn Schmidt dann doch noch die Aufregung. „Man hat mir zwar alles genau erklärt, aber trotzdem habe ich jetzt ein bisschen Angst“, sagt der 62-Jährige leise. Dr. Sven Fischer, der Arzt, der ihn gleich operieren wird, versucht, ihm diese zu nehmen, redet beruhigend auf ihn ein, berührt ihn sachte am Arm. Am Ende lächelt der Patient sogar ein wenig, als ihn Pflegekräfte mit seinem Bett in den OP-Raum der Quedlinburger Klinik rollen, und hebt für einen Moment die Stimme: „Man sieht sich“, grüßt er.