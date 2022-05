Wichtiges MDR-Gremium: Wird ein CDU-Politiker Vorsitzender?

„Staatsfern“ soll der Sender sein, so die Vorgabe. Ein aktiver Politiker passt deshalb nicht auf den Chefposten des MDR-Rundfunkrats, finden Mitglieder des Gremiums.

Die Fernsehzentrale des MDR in Leipzig.

Magdeburg - Im obersten Beschlussorgan des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) deutet sich ein Konflikt über den Einfluss des Staates an. Als Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts gehören dem neugewählten MDR-Rundfunkrat deutlich weniger Parteienvertreter an. Strittig ist nun, ob dennoch ein Mitglied dieser Gruppe den Vorsitz übernehmen kann. Die Sachsen-Anhalter in dem Gremium wollen das verhindern.