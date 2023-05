Halle/MZ - Bringt der bevorstehende Sommer Erholung für Mensch und Tier, Feld, Wald und Wiese? Nach fünf Dürrejahren in Folgen ist nach Einschätzungen von Experten in diesem Jahr Entspannung in Sicht. „Die Situation ist viel besser als in den vergangenen Jahren“, sagte Andreas Marx, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, der MZ. „Mit einem harten Dürresommer ist in diesem Jahr nicht zu rechnen.“ Klimamodelle von Forschern aus Europa und den USA stützen diese Prognose zumindest teilweise: „Europäische Modelle gehen davon aus, dass der Sommer zwar wieder überdurchschnittlich warm wird, aber eher nass“, sagte Dominik Jung, Meteorologe beim Vorhersageportal wetter.net. US-Wissenschaftler rechneten nach ihren Modellen dagegen eher mit einem warmen und trockenen Sommer.

