Von Halle bis zum Harz: Am Donnerstag und auch im Rest der Woche ist in weiten Teilen des Landes mit Sturm und Gewitter zu rechnen. Wetterfeste Kleidung sollte griffbereit liegen, um Sturm und Regen zu trotzen.

Am Donnerstag drohen vormittags vielerorts Unwetter, auf dem Brocken sogar orkanartige Böen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien sorgt dafür, dass kühle Meeresluft nach Sachsen-Anhalt gelangt und lässt die Temperaturen deutlich absinken.

Der Donnerstag bringt Gewitter und Sturm. Besonders im Harz ist weiterhin mit kräftigem Wind zu rechnen. Auf dem Brocken drohen zeitweise sogar orkanartige Sturmböen mit bis zu 110 km/h.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

Wetter in Sachsen-Anhalt: Am Donnerstag flächendeckend Sturm und Gewitter

Am Donnerstag, dem 30. Oktober, ist vormittags in ganz Sachsen-Anhalt mit kurzen Gewittern und Graupelschauern zu rechnen. Auf dem Brocken gibt es durchgehend Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen zwischen 85 und 110 km/h.

Im Laufe des Tages lockert sich die dichte Bewölkung etwas auf und der Wind nimmt ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad.

Der DWD hat für alle Kreise und kreisfreien Städte eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Diese gilt bis Donnerstag, 15 Uhr.

Lesen Sie auch: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Freitag, dem 31. Oktober, soll es trocken bleiben. Der Wind weht schwach. In Bodennähe kann es bei bis zu -1 Grad zu Frost kommen.

Wetter zum Reformationstag in Sachsen-Anhalt: Kein Regen, aber viele Wolken

Am Freitag, dem 31. Oktober, bleibt es wolkig, aber trocken. Am Nachmittag und Abend nimmt die Bewölkung jedoch zu. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad, im Harz höchstens 12 Grad.

Lesen Sie auch: Reformation trifft Halloween – Wie Wittenberg das Reformationsfest 2025 neu interpretiert

In der Nacht zu Samstag, dem 1. November, bleibt es trotz dichter Wolken niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 5 Grad.

Wetter zum November-Start: Viele Wolken, etwas Regen

Am Samstag, dem 1. November, ziehen wieder mehr Wolken auf. In der zweiten Tageshälfte ist mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen fallen mit 14 bis 16 Grad in der Spitze weiterhin mild aus. Auf dem Brocken sind teils schwere Sturmböen möglich.

Auch interessant: Kommentar zur Zukunft des Brockengipfels – Gerade noch rechtzeitig

In der Nacht zu Sonntag, dem 2. November, kann es zu Schauern kommen. Die Tiefstwerte sacken wieder in den einstelligen Bereich ab.

Weiterhin mit Regen zu rechnen: Das Wochenende schließt ungemütlich

Am Sonntag, dem 2. November, bleibt es stark bewölkt, gebietsweise soll es Regen geben. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad, im Harz liegen sie bei 8 bis 11 Grad.

In der Nacht zum Montag, dem 3. November, ist vereinzelt mit Schauern zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 5 Grad.