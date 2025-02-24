Glättegefahr, Schneeregen und frischer Wind prägen die kommenden Tage in Sachsen-Anhalt. Der Regen kann Raketen-Freunden in der Silvesternacht den Start ins neue Jahr vermiesen.

So rutschig und kalt wird in Sachsen-Anhalt der Start ins neue Jahr

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Wie wird das Wetter zu Silvester und Neujahr? Frostig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommenden Tage in Sachsen-Anhalt eisige Nächte und teilweise auch Schnee voraus. Auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

Am Dienstag, dem 30. Dezember, ist es heiter und meist niederschlagsfrei. Im Süden Sachsen-Anhalts gibt es einzelne Schneeschauer. Auf den Straßen kann es wieder glatt werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und drei Grad.

Lesen Sie auch: Droht Deutschland ein "Jahrhundertwinter"? Das ist dran an den Spekulationen

In der Nacht zu Mittwoch, dem 31. Dezember, ist es anfangs klar. Nach Mitternacht zieht sich der Himmel mit Wolken zu. Es kann bis zum Morgen leicht schneien. Die Temperaturen gehen zurück auf bis zu minus sechs Grad. Am Morgen wird es auf dem Brocken stürmisch.

Schnee und Regen in der Silvesternacht in Sachsen-Anhalt erwartet

Der Silvestertag zeigt sich nicht von seiner besten Seite: Für Mittwoch, dem 31. Dezember, rechnen die Wetterexperten zeitweise mit Regen, Schneeregen oder Schneeschauern. Bis zum Mittag wird es auch im Tiefland glatt, im Harz den ganzen Tag. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und vier Grad. Auf dem Brocken wehen schwere Sturmböen.

Lesen Sie auch: Silvester 2025: Feuerwerk und Co. - Diese Regeln gelten in Sachsen-Anhalt

Und auch nachts bleibt es frostig und zum Teil ungemütlich: In der Silvesternacht kann es zeitweise regnen oder schneien. Es bleibt vielerorts glatt. Die Temperaturen fallen auf minus drei Grad.

Neues Jahr startet regnerisch und verschneit

Das Jahr 2026 startet dementsprechend auch nicht viel besser: Am Donnerstag, dem 1. Januar 2026, fällt zeitweise Regen oder Schneeregen. Im Harz kann es laut dem DWD auch schneien. Die Temperaturen erreichen höchstens vier Grad. Weiterhin herrschen stürmische bis orkanartige Böen auf dem Brocken.

In der Nacht zu Freitag, dem 2. Januar, regnet oder schneit es weiterhin. Gebietsweise wird es glatt. Die Temperaturen erreichen maximal ein Grad.

Lesen Sie auch: Bitte kein Brot: So helfen Sie Meisen & Co. durch den Winter

Am Freitag, dem 2. Januar, startet der Tag stark bewölkt. Vereinzelt lockert sich die Wolkendecke kurzzeitig auf. Im Oberharz schneit es. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und fünf Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 3. Januar, bleibt es bei wechselnder Bewölkung niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus ein Grad ab. Es weht ein schwacher Südwestwind.