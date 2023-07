Nach der teils unerträglichen Hitze der vergangenen Tage steht Sachsen-Anhalt eine kurze Abkühlung an. Während starke Gewitter im Westen Deutschlands für teils enorme Schäden sorgten, kam Sachsen-Anhalt glimpflich davon. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

Nach Hitze und Gewittergefahr - Wetterlage in Sachsen-Anhalt beruhigt sich

Dunkle Wolken über einem Windrad in der Region. Teils heftige Unwetter sind am Abend und in der Nacht über Teile Sachsen-Anhalts gezogen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Mit einer Temperatur von 35,2 Grad hat Köthen am Sonntag den Hitzerekord in Sachsen-Anhalt geknackt. Nachdem auch die neue Woche mit viel Sonne und knackig-heißen Temperaturen gestartet ist, sollte es in der Nacht zum Mittwoch zu einer kurzfristigen Abkühlung kommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte einen deutlichen Temperaturrückgang, vor allem im Norden Sachsen-Anhalts sollten auch starke Gewitter möglich sein.

So warnte der DWD in der Nacht zu Mittwoch vor starken Gewittern der Kategorie 2 in folgenden Kreisen:

3.30 bis 5.30 Uhr im Kreis Stendal

3.45 und 4.30 Uhr im Kreis Jerichower Land

3.45 und 4.00 Uhr im Altmarkkreis Salzwedel

3.30 und 4.00 Uhr im Kreis Börde

Schwere Gewitter zogen bereits am Dienstagabend und in der Nacht über Teile West- und Süddeutschlands und richteten insbesondere im Saarland große Schäden an. Sturm entwickelte teils erhebliche Zerstörungskraft. Ob es sich dabei um einen Tornado handelte, war zunächst unklar. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war im Einsatz.

Wetter: Gewitter mit Starkregen und Sturm in Sachsen-Anhalt nach Hitze erwartet

In der Nacht zum Mittwoch strömt in Verbindung mit einer übergreifenden Kaltfront kühle Meeresluft nach Sachsen-Anhalt, die vor allem in der Altmark einzelne Gewitter mit Starkregen und Sturmböen mit sich bringen kann.

Die Temperaturen gehen auf 21 bis 18 Grad zurück, auf dem Brocken ist mit zunehmend stürmischen Böen zu rechnen.

DWD: Amtliche Warnung vor Sturmböen auf dem Brocken

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstag eine amtliche Warnung vor Sturmböen im Kreis Harz – Bergland (Oberharz) veröffentlicht, die aktuell am Mittwoch, 12.07.2023, von 3 Uhr bis 15 Uhr gilt. Oberhalb von 1.000 Metern können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (Bft 8) und 80 km/h (Bft 9) auftreten.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder ausgeweitet wird.

Gewitter und Schauer in Sachsen-Anhalt: Aktuelle Wettervorhersage im Überblick

Der Mittwoch startet zunächst bewölkt, bis zum Mittag sind örtlich immer wieder teils gewittrige Schauer möglich. Vor allem auf dem Brocken kann es stürmisch werden. Der DWD erwartet Höchstwerte bis zu 29 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag fällt das Thermometer auf 16 bis 13 Grad. Es bleibt bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Vor allem im Norden Sachsen-Anhalts sind ab Mittag erneut Schauer möglich, die Temperatur erreicht Maximalwerte bis 27 Grad.

In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen erneut, der DWD rechnet mit 14 bis 10 Grad. Im Tagesverlauf können sich Quellwolken bilden, es bleibt jedoch weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte bis zu 25 Grad, in der Nacht zum Samstag ist erneut mit Regen zu rechnen.