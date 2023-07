Magdeburg/Köthen/DPA - In Sachsen-Anhalt sind aufgrund der Hitze am Sonntag verbreitet Temperaturrekorde gebrochen worden. „Flächendeckend haben Stationen am 9. Juli Rekordwerte erreicht“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Am wärmsten war es am Sonntag in Köthen (Anhalt). Dort wurden 35,2 Grad gemessen - laut DWD ein Tagesrekord für einen 9. Juli an diesem Ort seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der bisherige Rekord lag bei 34,1 Grad.

Auch die Temperaturen in Huy-Pabstorf und Bad Lauchstädt überstiegen die bisherigen Messungen am 9. Juli. In Huy-Pabstorf wurden 35,1 Grad gemessen, der bisherige Rekord lag bei 34,3 Grad. In Bad Lauchstädt gab es am Sonntag 35 Grad. Zuvor lag der Tageshöchstwert bei 34,5 Grad. Der Brocken erreichte ebenfalls einen Tagesrekord. Dort wurden am Sonntag 26,5 Grad gemessen. Bisher lag der Rekord für einen 9. Juli bei 25,9 Grad.