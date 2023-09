Goldener Herbst oder Schmuddelwetter? Das Herbstwetter war in Sachsen-Anhalt bisher recht wechselhaft. Von Sonne, Regen und Gewitter bis Sturm und Hagel war schon alles dabei. Momentan zeigt sich der Herbst von seiner warmen Seite. Bleibt die Lage so oder kühlt es bald wieder ab? Was sagen die Bauernregeln für den Oktober?

Goldener Herbst oder Winter-Vorbote? Was sagen die Bauernregeln über den Oktober?

Goldener Herbst? Was sagen die Bauernregeln für den Oktober voraus?

Magdeburg/DUR/awe - Sonne, Regen, Gewitter, Sturm und Hagel brachte der Herbst in diesem Jahr Sachsen-Anhalt bereits. Das Wetter zeigte sich von seiner wechselhaften Seite. Die Temperaturen blieben dabei, bei um die 20 Grad, recht mild. Momentan ist es warm und sonnig im Land, bei Höchsttemperaturen von 25 bis 27 Grad. Wie lange noch?

Wetter im Oktober: Wechselhafte Temperaturen, kaum Regen

Laut Zehn-Tage-Trend des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es am Mittwoch und Donnerstag nahezu hochsommerliche Temperaturen mit Höchstwerten von bis zu 27 Grad. Doch bereits am Freitag kühlt es ab. Es ziehen Wolken auf, die Zahlen auf dem Thermometer sinken auf 23 bis 25 Grad. Leichter Regen ist möglich.

Auch am Wochenende sinken die Temperaturen weiter. Zwar bleibt es weiterhin warm, am Samstag werden jedoch nur noch Höchstwerte von 19 bis 21 Grad erwartet. Auch am Sonntag steigen die Temperaturen ebenfalls nur knapp über die 20 Grad-Marke.

Der Oktoberbeginn bleibt ebenso wechselhaft. Während die Temperaturen am Montag wieder auf bis zu 23 Grad ansteigen, fallen sie am Dienstag erneut ab. Regen ist möglich, am Mittwoch sinken die Temperaturen auf maximal 15 bis 17 Grad.

Laut 42-Tage-Trend des Portals Wetter.de erreichen die Temperaturen am 9. Oktober ihren Tiefpunkt bei Werten um die 10 Grad. Mitte Oktober steigen die Temperaturen dann wieder an und können sogar noch einmal über 20 Grad steigen. Schließlich wird es zum Ende des Monats jedoch immer kühler. Herbstliches Wetter bei Höchsttemperaturen um die 16 Grad sind zu erwarten.

Der Oktober bleibt wechselhaft, jedoch auffällig trocken. Die Trockenheit bleibt damit ein Thema in Sachsen-Anhalt - auch im Herbst. Zwar verspürt die Natur zu dieser Jahreszeit nicht mehr allzu großen Durst, jedoch müssen die nachfolgenden Monate in puncto Regen liefern, heißt es auf dem Wetterportal.

Bauernregeln für den Oktober

Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein. Ist er aber nass und kühl, mild der Winter werden will.

Warmer Oktober bringt fürwahr, stets einen kalten Februar.

Oktober rau, Januar flau.

Schneit’s im Oktober gleich, wird der Winter weich.

Das Wetter im Oktober ist laut den Bauernregeln ausschlaggebend für den Winter. Ist es noch relativ warm, also gewissermaßen ein goldener Herbst, so kann dies auf einen kalten und schneereichen Winter deuten. Ist das Oktoberwetter jedoch geprägt von niedrigen Temperaturen, Regen oder gar Schnee, so könnten die Wintermonate eher mild verlaufen.

Oktoberschnee tut Mensch’ und Tieren weh.

Bringt der Oktober viel Regen, ist’s für die Felder ein Segen.

Viele Gemüsesorten haben im Oktober Saison. So werden etwa Kürbis, Schwarzwurzel und verschiedene Kohle geerntet. Ist das Wetter gemäß des Oktobers herbstlich mit ausreichend Regen, so können die Feldfrüchte noch ausreichend vor der Ernte bewässert werden. Ist der Oktober allerdings schon winterlich mit Schnee geprägt, so kann dies auch dem Ernteertrag schaden.

Hundertjähriger Kalender: Wetteraussichten für den Oktober

Laut Hundertjährigem Kalender ist das Wetter im Oktober wegweisend für das Wetter im weiteren Jahresverlauf und somit auch für den Winter. Regnet es viel und ist es zu kühl, können die Wintermonate womöglich sehr mild werden. Ist es im Oktober aber noch relativ warm, so könnte dies auf einen kalten und schneereichen Winter hindeuten.

Der Hundertjährige Kalender ist eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen. Er wurde im 17. Jahrhundert von einem fränkischen Mönch aufgrund damaliger astrologischer Vorstellungen erstellt.