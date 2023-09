Zum Wochenstart kann es in Teil von Sachsen-Anhalt ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Gewitter und Starkregen, auch Sturmböen sind möglich. Das sind die aktuellen Aussichten.

Gewitter und Starkregen: Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Das aktuelle Wetter: Am Montag sind in Sachsen-Anhalt Gewitter mit Starkregen möglich.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Ausläufer eines umfangreichen Tiefdruckkomplexes über dem Nordatlantik sorgen am Montag für unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt. Vor allem ab dem Mittag ist zunehmend mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Das Wetter für die kommenden Tage im Überblick.

Wetter: Gewitter und Starkregen in Sachsen-Anhalt

Der Montag beginnt zunächst teilt stark bewölkt, aber trocken. Ab dem Mittag ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

In Gewitternähe seien zudem stürmische Böen, Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich. Auf dem Brocken werden außerdem Sturmböen aus Südwest erwartet.

Amtliche Warnung vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat am Montag eine amtliche Warnung vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 85 km/h (Bft 9) herausgegeben, die aktuell für folgende Regionen in Sachsen-Anhalt gilt:

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Die Warnung gilt aktuell am Montag, 18. September 2023, von 10 bis 18 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder auf andere Landkreise ausgeweitet wird.

Im Video: Ein Rückblick auf den Wetter-Wahnsinn in Sachsen-Anhalt

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Wettervorhersage: Sonnenschein nach Regen in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt, örtlich sind erneut Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Am Vormittag lässt der Regen zunächst nach, gegen Abend ist jedoch erneut mit Schauern zu rechnen.

Am Mittwoch bleibt es in Sachsen-Anhalt bis auf ein paar Quellwolken sonnig und trocken, erst am Donnerstagabend nimmt der Regen wieder zu.