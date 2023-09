Sachsen-Anhalt startet diese Woche in ein sonniges, verlängertes Wochenende. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ermöglicht es, zum Herbstanfang für mehrere Tage weg zu fahren, das goldene Herbstwetter im heimischen Garten oder auf dem Balkon zu genießen. Urlauber sollten jedoch aufpassen: Der ADAC warnt vor überfüllten Autobahnen.

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober bringt ein verlängertes Wochenende in Sachsen-Anhalt. Schüler haben frei, Arbeitnehmer, die sich am Brückentag Urlaub genommen haben, können ein paar freie Tage genießen.

Magdeburg/DUR - Sachsen-Anhalt startet diese Woche in ein verlängertes Wochenende - zumindest für Schüler und diejenigen, die sich am am Montag, den 2. Oktober, freigenommen haben. Denn der Tag der Deutschen Einheit steht am 3. Oktober bevor, einer der neun gesetzlichen Feiertage in Deutschland.

Die Herbstferien starten für Schüler in Sachsen-Anhalt zwar erst am 16. Oktober, jedoch bekommen sie mit einem freien Brückentag am 2. Oktober schon einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehende schulfreie Zeit im Herbst.

Brückentag und Tag der Deutschen Einheit: Verlängertes Wochenende in Sachsen-Anhalt

Arbeitnehmer, die sich am 2. Oktober einen Urlaubstag genommen haben, können ebenfalls ein verlängertes Wochenende genießen. Und auch diejenigen, die keinen Urlaub haben, haben durch den Feiertag am Dienstag eine verkürzte Arbeitswoche.

Das Wochenende und die ersten Tage des Oktobers versprechen sonnige, warme Herbststunden. Laut Deutschen Wetterdienst bewegen sich die Temperaturen um die 20 Grad, am Freitag, Sonntag, Montag und Dienstag können die Temperaturen sogar noch einmal die 25-Grad-Marke überschreiten. Bestes Wetter für einen Kurztrip oder Tagesausflug am bevorstehenden langen Wochenende!

ADAC warnt: Stau-Gefahr am Wochenende

Wer übers Wochenende weg fahren möchte, sollte jedoch mit vollen Autobahnen und Stau rechnen. In Sachsen und Thüringen beginnen die Herbstferien, weswegen der ADAC auf mögliche Staus auf Straßen und Autobahnen durch Urlauber, Ausflügler und Pendler hingewiesen hat. Auch durch das verlängerte Wochenende in Sachsen-Anhalt könnten die Straßen voller sein, als gewöhnlich.

Der Verband schätzt, dass ein Großteil der Urlauber Ziele in Deutschland oder den Alpenländern ansteuern wird. Das teilte der ADAC in München am Montag mit. Besonders auf den Straßen in die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge sowie zu den Küsten sei mit Stau zu rechnen.