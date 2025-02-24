In Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen eher trüb und unbeständig. Wolken, Regen und einzelne Gewitter bestimmen das Bild. Im Harz wird es stürmisch.

Nach der Sonne kommen Regen und Gewitter: Das Wetter zeigt sich in Sachsen-Anhalt im September wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht in den kommenden Tagen vor unruhigem Wetter. Wolken, Schauer und einzelne Gewitter wechseln sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen und Wolken dominieren den Tag - Gewitter möglich

Der Donnerstag, 11. September, bleibt weiterhin wolkenverhangen. Örtlich sind Schauer und Gewitter am Nachmittag und Abend möglich. Auf dem Brocken rechnet der DWD mit stürmischen Böen mit bis zu 80 km/h. Die Temperaturen erreichen maximal 23 Grad. In der Nacht zum Freitag bleiben die Wolken erhalten. Auf dem Brocken ist es weiterhin stürmisch.

Am Freitag, dem 12. September, ist es stark bewölkt, es kann regnen. Bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad weht ein mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken sind weiterhin stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselhaft.

Sachsen-Anhalt: So stürmisch wird das Wetter am Wochenende im Harz

Die Wolken lassen auch den Samstag, 13. September, grau und regnerisch erscheinen. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad. Im Oberharz ist es weiterhin böig. In der Nacht zum Sonntag kann es vereinzelt regnen. In den Hochlagen bleibt es stürmisch.

Am Sonntag, dem 14. September, bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad. Auf dem Brocken ist es weiterhin stürmisch. In der Nacht zum Montag zieht schauerartiger Regen auf.