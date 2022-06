Sommerliches Wetter: So heiß wird es am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Nach den warmen Pfingsttagen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt erneut auf ein sommerliches Wochenende freuen. Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes klettern die Temperaturen erneut in die Höhe.

Sommerliche Temperaturen werden am Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet. Foto: Jan Woitas/Symbol/

Magdeburg/DUR/lb - Der meteorologische Sommer ist bereits da. Die Temperaturen für einen ausgiebigen Strand- oder Freibadtag fehlten bis jetzt aber. Das soll sich dieses Wochenende ändern.

Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verläuft der Freitag mit Höchsttemperaturen von 24 Grad Celsius zwar noch recht mild, doch ab Samstag werden durch Hochdruckeinfluss die Temperaturen steigen.

Am Samstag rechnen die Experten bereits mit Temperaturen um die 26 Grad Celsius. In der Nacht zu Sonntag sinke das Thermometer dann auf rund 13 Grad Celsius ab. Es bleibt weitestgehend niederschlagsfrei.

Wetter am Wochenende: Sonntag fast 30 Grad vorhergesagt

Am Sonntag werden die Temperaturen dann erneut steigen - dann ist mit Höchsttemperaturen um die 28 bis 29 Grad Celsius zu rechnen. Auch der Sonntag bleibt weitestgehend niederschlagsfrei. Ideal, um einen Tag am See oder im Freibad zu verbringen.

Doch so schnell das sommerliche Wetter ankommt, so schnell scheint es auch wieder zu verschwinden. Die kommende Woche könnte schon wieder etwas kühler starten.