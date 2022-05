Ruhiges Wochenende – am Montag aber erneut Unwetter durch "Finja" möglich

Offenbach/Leipzig/dpa/DUR - Nach den heftigen Unwettern in Teilen Deutschlands sind Hagel, Blitz und Donner für den Rest des Wochenendes nun erstmal vorbei. «In die Bresche springt das neue Hoch "Zeus", das aber nicht mit Blitzen um sich wirft», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Offenbach. Für erneute Gewitter zu Beginn der neuen Woche könnte aber demnach schon am Montag das nächste Tief sorgen.

Bevor es so weit ist, können sich die Menschen in Deutschland erst einmal auf ein ruhiges Wochenende einstellen. Nach Angaben des DWD wird es am Sonntag vielfach heiter bis wolkig, im Westen, Süden und in der Mitte zeigt sich auch länger die Sonne.

Lediglich in den Alpen und am Schwarzwald könne vereinzelt noch etwas herunterkommen. Ganz so heiß wie in den vergangenen Tagen wird es aber auch nicht mehr. Die Temperaturen erstrecken sich von 16 bis 24 Grad in der Nordhälfte, im Rest des Landes zwischen 22 und 27 Grad.

«Am Montag droht mit dem nächsten Gewittertief namens Finja neues Ungemach», erklärte der Meteorologe. Dabei schlagen die Gewitterparameter wieder deutlich an, allerdings nicht so stark wie vergangenen Donnerstag und Freitag.

Trotzdem erwartet der DWD abermals im Westen und Südwesten lokale Unwetter mit größerem Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen. Auch erneute Tornados seien nicht völlig ausgeschlossen. Im Osten bleibe es dagegen heiter. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen 21 und 27 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen die Gewitter laut DWD nach Nordosten ab, und die Unwetterlage beruhigt sich wieder.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Sonntag teils heiter, teils wolkig, trocken. Höchsttemperaturen 19 bis 22, im Harz 16 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Es weht ein mäßiger bis frischer West bis- Nordwestwind, mit starken, vereinzelt stürmische Böen, auf dem Brocken Sturmböen, die am Abend aber nachlassen.In der Nacht zum Sonntag gebietsweise aufklarend. Tiefsttemperaturen

In der Nacht zum Montag meist gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 10 bis 5 Grad. Schwachwindig.

Am Montag wolkig und zunächst niederschlagsfrei, nachmittags von Südwesten her Wolkenverdichtung und nachfolgend Schauer oder Gewitter. Tageshöchsttemperatur 23 bis 26, im Harz 17 bis 22 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind.

In der Nacht zum Dienstag meist stark bewölkt mit schauerartigem, anfangs auch gewittrigem Regen, im Verlauf nachlassend.Temperaturrückgang auf 14 bis 11 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.

Am Dienstag wolkig bis stark bewölkt, einzelne Schauer und Gewitter. Maximal 20 bis 22, im Harz 15 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind, einzelne starke Böen, auf dem Brocken zeitweise Sturmböen.

In der Nacht zum Mittwoch wolkig, meist niederschlagsfrei. Minima 10 bis 7 Grad. Schwachwindig.