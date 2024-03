Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Der Kampf begann in der zweiten Klasse. Lena Paulings Sohn Nils wollte nicht mehr in die Schule. „Es war so ein schleichender Prozess“, sagt die zierliche Frau mit kurzen roten Haaren. Die 47-Jährige möchte nicht, dass der richtige Name veröffentlicht wird, „um meinen Jungen zu schützen“. Denn für ihn und seine Familie waren die vergangenen zwei Jahre eine Tortur. Pauling ist angespannt, als sie im Schulleiterbüro der Grundschule Anhaltsiedlung in Bitterfeld (Kreis Anhalt-Bitterfeld) erzählt.