EIL
Wetter in Sachsen-Anhalt „Wenn etwas fällt, ist es Schnee“: Meteorologen machen Hoffnung auf weiße Weihnachten
Weiße Weihnachten? Das gab es in Sachsen-Anhalt jenseits des Harzes schon länger nicht. In diesem Jahr sehen Meteorologen anders als noch vor ein paar Tagen nun aber eine Chance auf „bezuckerte“ Festtage – auch im Flachland. Wie wahrscheinlich das ist und welche Gründe es dafür gibt.
Aktualisiert: 18.12.2025, 16:13
Halle/MZ - Entgegen früherer Prognosen sehen Meteorologen in diesem Jahr eine Chance auf Schneefall zu Weihnachten in Sachsen-Anhalt. An den Feiertagen erreiche ein Kaltluftgebiet den Osten Deutschlands, sagte Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), der MZ.