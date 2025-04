Halle/MZ. - Wer einen Termin beim Facharzt braucht, muss auch in Sachsen-Anhalt lange warten. Doch einige Patienten erscheinen trotz Vermittlung über Terminservicestellen gar nicht erst. Je nach Fachgruppe wird jeder vierte Termin unentschuldigt versäumt. Das hat die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt auf MZ-Nachfrage erklärt. So ließen im vergangenen Jahr insgesamt 14 Prozent ihre Termine verfallen, unter anderem bei Frauenärzten, Nervenärzten und Psychotherapeuten. Bei den Kinderärzten ist die so genannte No-Show-Quote mit 26 Prozent am höchsten.

