s sind schockierende Szenen, die Veterinärinnen in Sachsen-Anhalt regelmäßig sehen: Dutzende, manchmal hunderte Tiere hausen auf engem Raum, die Klos überfüllt, die Wasserschalen leer. Die wachsende Menge verwahrloster Tiere ist ein gesellschaftliches Warnsignal, denn oft haben die Halter selbst die Kontrolle über ihre Leben verloren. Der Trend verlangt aber auch nach einem anderen Umgang mit Haustieren – dafür gibt es ein geeignetes Mittel.

Denn spätestens seit den Corona-Lockdowns und dem folgenden Haustierboom verschärft sich das Problem. Noch nie gab es so viele Hunde und Katzen in Sachsen-Anhalt wie heute. Das sorgt auch für eine größere Zahl von Fällen schlechter Haltung. Den Behörden steht trotz dieser Entwicklung allerdings derselbe, überschaubare Werkzeugkasten zur Verfügung, um Tierleid aufzudecken und zu verhindern. Katzen oder Kaninchen kann sich grundsätzlich immer noch jeder zulegen. Egal in welcher Menge, egal in welcher Wohnsituation. Eine flächendeckende Kontrolle können die Veterinärämter nicht leisten.

Nun kann ohnehin niemand eine Haustierpolizei wollen, die anlasslos an Wohnungstüren klingelt. Viel sinnvoller ist es, potenzielle Halter zu sensibilisieren – und zwar bevor sie etwa einer Tiersammelsucht verfallen. Eine flapsig auch Hundeführerschein genannte Sachkundeprüfung ist dafür das richtige Mittel. Sie würde Halter bestimmter Tiere – etwa Hunde, Katzen und Exoten – zwingen, an einem kostenpflichtigen Seminar teilzunehmen. Das könnte über eine angemessene Haltung der Tiere aufklären und gleichzeitig als Einstiegshürde dienen. Das heißt: Wer verpflichtet ist, Geld und Zeit zu investieren, wird vom unüberlegten Spontankauf eines Vierbeiners im Internet womöglich absehen. Den Steuerzahler würde das übrigens keinen Cent kosten – anders als die vielen durch die Ämter sichergestellten Tiere.