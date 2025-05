Wittenberg/MZ. - Wer am 1. Juni mit der Bus-Linie 304 die Strecke zwischen Wittenberg über Wörlitz nach Dessau zurücklegt, darf sich auf eine besonders unterhaltsame Busfahrt freuen. Wie schon in den Vorjahren ist an diesem Tag in den Bussen der Welterbe-Linie ein Programm mit Musik und Unterhaltung geplant. Anlass ist der Unesco-Welterbetag, der dieses Jahr zum 20. Mal stattfindet.

Kostenlose Fahrt

Anlässlich des Aktionstages, der neben anderen Welterbestätten auch das Gartenreich Dessau-Wörlitz würdigen soll, finden alle Fahrten der Linie 304 kostenlos statt. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis Wittenberg. Zudem fahren die Busse anlässlich des Festtages länger – bis 19 Uhr statt wie sonst am Wochenende bis 15 Uhr. Die Fahrten starten in Richtung Dessau ab Wittenberg Hauptbahnhof zwischen 10.02 Uhr und 18.02 Uhr sowie ab Wörlitz Neue Reihe zwischen 10.39 Uhr und 18.39 Uhr, jeweils alle zwei Stunden. In Richtung Wittenberg fahren die Busse, ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt, ab Dessau Hauptbahnhof zwischen 10.49 und 18.49 Uhr und ab Wörlitz Neue Reihe zwischen 11.21 und 19.21 Uhr.

Programm im Bus

Für die Fahrgäste ist ein buntes Programm mit Live-Musik und historischen Darbietungen geplant. Im Bus werden die „Barocken Damen“ des Gutsparks Altjeßnitz auftreten, außerdem wird Katja Köhler als Katharina von Bora zu sehen sein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Jan Pajak als Jan von Suppengrün mit seiner Gitarre. Gästeführerin Martina Wormuth wird den Fahrgästen die Geschichte der Welterbe-Region näherbringen. An Haltestellen mit historischer Bedeutung wird außerdem Wissen in Form von Ansagen vermittelt.

„Unsere Region ist gut vernetzt. In der Wahrnehmung der Bevölkerung ist das allerdings noch nicht so ganz angekommen“, sagt Elke Witt vom Verein WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg. Da sei noch viel Luft nach oben – besonders da der ÖPNV immer mehr an Bedeutung gewinne. „Wir möchten die Welterbe-Linie noch stärker für touristische Zwecke nutzen“, ergänzt Kollegin Anika Kinnemann. Unter anderem soll zukünftig in den Bussen noch mehr Platz für Fahrräder geschaffen werden.