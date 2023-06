Vor 70 Jahren wird Paul Othma von den Aufständischen in Bitterfeld zum Streikführer gewählt. Nach fast zwölf Jahren Haft bleiben ihm bis zu seinem Tod kaum fünf Jahre in Freiheit.

Bitterfeld/MZ - Dem Bitterfelder Ratssaal sieht man nicht auf den ersten Blick an, dass hier Geschichte geschrieben worden ist.

Das alte Rathaus am Markt, zweite Etage. Ein Podium aus hellem Holz. Braune Kunstlederstühle. An den Wänden Honoratioren und Chemieindustrie in Öl. Vor 70 Jahren, am 17. Juni 1953, richten die streikenden Arbeiter hier ihre Streikzentrale ein. Einer ihrer Anführer: Paul Othma (47), Betriebselektriker im Elektrochemischen Kombinat. Überliefert sind die Worte, die er den Zehntausenden zugerufen hat, die sich im Stadtzentrum zur Demonstration versammelt haben: „Wenn ich heute eure strahlenden Gesichter sehe, dann möchte ich euch am liebsten umarmen und an mein Herz drücken!“

Der Rest ist bekannt: Auch in Bitterfeld zerstören am Nachmittag Sowjet-Panzer die Euphorie. Tage später wird Paul Othma verhaftet. Fast zwölf Jahre sitzt er im Gefängnis, in Halle, Brandenburg, Coswig, Torgau, Waldheim. Erst 1964 wird er, schwer krank, entlassen. Kaum fünf Jahre bleiben ihm in Freiheit bis zu seinem Tod am 20. Juni 1969.

Streikführer Paul Othma ist in Haft. Seine Frau muss nun Geld verdienen. Doch sie findet keine Stelle

70 Jahre nach dem Aufstand, an einem warmen Tag Ende Mai, sitzt Christine Jäkel auf dem braunen Kunstledergestühl im Bitterfelder Ratssaal. Als Kind hat die Nichte von Paul Othma viel Zeit bei ihrem Onkel und dessen Frau Hedwig verbracht. Christine Jäkel ist acht Jahre alt, als ihr Onkel verhaftet wird. Welche Spuren sein Schicksal in ihrer Familie hinterlassen hat, wird sie erst später begreifen.

Seine Frau, bisher Hausfrau, muss nun Geld verdienen. Doch sie findet lange keine Stelle. Die Behörden weisen die großen Chemiebetriebe an, sie nicht einzustellen. Erst nach drei Jahren bietet ihr eine Brauerei in Bitterfeld einen Job. Sie muss Flaschen spülen, Kisten schleppen – eine schwere Arbeit.

Das Gemeindezentrum in Sandersdorf bei Bitterfeld trägt heute den Namen von Paul Othma

Das Häuschen in Sandersdorf bei Bitterfeld, das Hedwig und Paul in den 30er Jahren gebaut haben, muss sie nun zeitweise mit fremden Menschen teilen, die der Staat einquartiert. Als ihr Mann aus der Haft entlassen wird, pflegt Hedwig Othma ihn bis zu seinem Tod.

Sie hätten einen Ausreiseantrag stellen können, sagt Christine Jäkel. Aber das hätten sie nicht gewollt. Erst nach Pauls Tod, als Rentnerin, geht Hedwig Othma in den Westen. Später kehrt sie nach Sandersdorf zurück, wo sie 2007 stirbt, mit 101 Jahren. Das örtliche Gemeindezentrum trägt heute den Namen ihres Mannes.

Er hatte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Christine Jäkel, Nichte des Bitterfelder Streikführers Paul Othma, über ihren Onkel

Auch für Christine Jäkels Familie hat die Festnahme ihres Onkels Folgen – der Staat nimmt sie in Mithaftung. Ihr Vater verliert seine Arbeit in einem Kraftwerk. Bei Verhören hat er gut über seinen Schwager Paul Othma gesprochen: Ein feiner Kerl, der nichts falsch gemacht habe, sei der Paul. „Wahrscheinlich hat das schon gereicht, um versetzt zu werden“, mutmaßt Jäkel. Ihr Vater muss fortan in der Chemie schuften, die Arbeit ruiniert seine Gesundheit.

Christine Jäkel beschreibt ihren Onkel Paul Othma als warmherzigen, humorvollen, stets hilfsbereiten Mann. Der immer eingriff, wenn anderen Unrecht widerfuhr. „Er hatte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.“

„Du kannst doch reden“ - wie Paul Othma zum Streikführer in Bitterfeld wird

In seinem Heimatort Sandersdorf gründet er die Liberaldemokratische Partei mit. Als selbstständiger Radiomechaniker ist er bekannt und beliebt, unterm Dach in seinem Häuschen hat er seine Werkstatt eingerichtet. Oft schaut ihm seine Nichte als Kind bei der Arbeit über die Schulter. Als die Steuerlast zu groß wird, gibt Othma sein Geschäft Anfang 1953 auf und wechselt ins Elektrochemische Kombinat.

Am 17. Juni vor 70 Jahren spricht Paul Othma in Bitterfeld zu zehntausenden Streikenden. (Foto: Stadtarchiv Bitterfeld-Wolfen)

Dort ist er am Morgen des 17. Juni mit Reparaturen beschäftigt, als streikende Kollegen ihn auffordern, sich ihnen anzuschließen: „Du kannst doch reden.“ Othma willigt ein – und findet sich schließlich ganz vorne wieder. Gemeinsam mit Wilhelm Fiebelkorn, Horst Sowada und anderen wird er ins Streikkomitee gewählt.

17. Juni 1953: In Bitterfeld haben die Streikenden für Stunden die Macht übernommen

Hedwig Othma und Christine Jäkels Mutter Martha sind zu Hause in Sandersdorf, als mittags die Nachricht die Runde macht: Der Paul läuft in Bitterfeld an der Spitze mit. Die beiden Frauen radeln los, Paul suchen. Vergeblich. Dass er da bereits mit dem Streikkomitee im Ratssaal sitzt, können sie nicht wissen.

In Bitterfeld haben die Streikenden für Stunden die Macht übernommen. Der Bürgermeister und der Landrat werden für abgesetzt erklärt. Dass es dabei im Großen und Ganzen friedlich zugeht, auch das ist unter anderem Paul Othmas Verdienst: Im Streikkomitee versucht er, Krawalle zu verhindern. Doch der Staat kreidet ihm sogar das an. In dessen Lesart hat Othma nur dafür sorgen wollen, dass die Amerikaner die Stadt und die Industrie ohne Zerstörungen übernehmen könnten.

Einmalig in der DDR: Per Telegramm fordert das Streikkomitee in Bitterfeld die Regierung zum Rücktritt auf

Die Entmachtung der Machthaber – nur selten seien Aufständische am 17. Juni in der DDR so weit gekommen wie in Bitterfeld, sagt der Historiker Udo Grashoff. Einmalig gar: Das Streikkomitee fordert die Regierung in Berlin per Telegramm zum Rücktritt auf.

Eine weitere Depesche geht an den Hohen Kommissar der Sowjetunion, Wladimir Semjonow, sie ist gefälliger abgefasst. Darin bitten die Streikenden die Arbeiter- und Bauernmacht Sowjetunion darum, nicht gegen Arbeiter vorzugehen. Die Bitte wird bekanntlich nicht erhört. So bleibt den Streikführern nur die Flucht.

„Ich habe nichts Unrechtes getan“: Paul Othma bleibt aufrecht bis zum Schluss

Horst Sowada und Wilhelm Fiebelkorn setzen sich noch am Abend ab. Paul Othma aber versteckt sich vorerst. Er habe nichts Unrechtes getan, sagt er, als er in der Nacht zum 18. Juni noch einmal mit seiner Frau spricht. Bei dieser aufrechten Haltung wird er seine gesamte Haftzeit über bleiben. Als Othma sich Tage später doch zur Flucht entschließt, ist es zu spät. Ein Freund will ihn mit dem Auto zu seinem Bruder in Thüringen bringen. Doch kaum sind sie unterwegs, schlägt die Polizei zu.

Zwei Kernforderungen der Juni-Aufständischen – freie Wahlen und die deutsche Einheit – werden erst 36 Jahre später Wirklichkeit werden. „Mein Onkel“, sagt Christine Jäkel, ein warmes Lächeln im Gesicht, „hat 1989 sicher auf seiner Wolke im Himmel gesessen und sich gefreut über die friedliche Revolution.“