Weitere DRK-Rettungskräfte aus Sachsen-Anhalt unterwegs ins Hochwassergebiet

Halle (Saale)/MZ - Um den Menschen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz zu helfen, schickt das DRK weitere Rettungskräfte ins Katastrophengebiet. In der Nacht zum Samstag machten sich mehrere DRK-Einheiten mit 18 Kameradinnen und Kameraden, acht Krankentransportwagen und einem Rettungswagen auf den Weg.

Sie sollen die medizinische Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort übernehmen und sich um verletzte Helfende kümmern, aber auch vom Hochwasser betroffene Personen transportieren. Insgesamt ist das DRK mit 28 Rettern vor Ort, von denen einige bereits seit Mittwoch in der Region aktiv sind.

Wer den Menschen in den betroffenen Katastrophengebieten helfen möchte, kann das über ein Spendenkonto des Deutschen Roten Kreuzes tun.

Spendenzweck: Hochwasser, IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX

Onlinespenden sind möglich unter: www.drk.de/hochwasser