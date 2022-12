Weinberg Campus in Halle: Erfolg ist hier kein Zufall

In Halle sind Wissenschaft und Wirtschaft gut vernetzt. Davon profitieren die Stadt, das Umland und die Wissenschaft.

Der Weinberg Campus in Halle beherbergt namhafte Forschungsinstitute und eine Vielzahl an Technologiefirmen.

Halle (Saale)/MZ - Es ist wirklich eine gute Woche für den Wissenschaftsstandort Halle – und speziell für den Weinberg Campus. Am Montag erst ist dort verkündet worden, dass 78 Millionen Euro in die Erweiterung des Technologie- und Gründerzentrums fließen sollen. 1.000 Jobs könnten hier entstehen. Nur zwei Tage später hat die Max-Planck-Gesellschaft dort den Grundstein für einen Neubau gelegt, in den rund 64 Millionen Euro investiert werden. Das ergibt noch einmal 150 neue Arbeitsplätze.